Andrea Purgatori, il chiarimento del medico Gualdi sulla sua prima diagnosi: «Sono stato io a dargli la notizia: cosa è successo dopo»

Lo specialista in Diagnostica per immagini e Radiologia e amico del giornalista interviene per chiarire dopo «aver letto tutto e il contrario di tutto» sulla vicenda che lo vede indagato assieme ad Alessandro Bozzao

Vuole fare chiarezza il prof. Gianfranco Gualdi che per primo ha diagnosticato il tumore ai polmoni ad Andrea Purgatori, dopo che su Libero è stato citato da Melania Rizzoli a proposito della sua prima diagnosi. In una lettera a Dagospia, il medico e amico personale del giornalista, indagato dopo la denuncia della famiglia, spiega come sono andate le cose quando è stata scoperta la malattia. Soprattutto in risposta a quanto scritto dall’autrice dell’articolo di Libero, anche lei medico, quando scrive che conosce personalmente Gualdi «e mi resta dificile immaginare che lui abbia visto e confermato radiologicamente delle metastasi inesistenti, come mi resta ancora più difficile credere che la radioterapia effettuata al cervello del paziente abbia fatte regredire in due settimane fino a farle scomparire, o addirittura ridurle a piccole lesioni ischemiche, quelle confermate dal neuroradiologo Bozzao». Gualdi, specialista in Diagnostica per immagini e Radiologia, spiega di stimare Rizzoli, ma di sentire anche la necessità di rettificare alcuni passaggi «solo perché, dopo settimane in cui ho letto tutto e il contrario di tutto sulla fine del grande giornalista, vista la portata mediatica della vicenda, mi sembra corretto riportare la cronologia dei fatti per rispetto alla famiglia e per coloro che leggono quotidianamente l’evolversi di questa triste storia».

Gualdi a proposito di «alcune inesattezze riportate nell’articolo» della collega su Libero spiega che è stato lui il primo a rilevare il tumore di Purgatori il 24 maggio presso la Casa di Cura Villa Margherita, a Roma. «Andrea, come ogni anno, si sottoponeva presso la clinica ad un check-up di routine; e purtroppo in questa occasione, malgrado l’apparente buona salute, riscontrai questa evidente massa tumorale ad esame TC senza mezzo di contrasto del torace. Gli diedi la notizia personalmente al termine dell’esame – ricorda il medico – inutile immaginare lo sconforto ma anche la grande forza d’animo con cui Andrea reagì dopo pochi secondi». «Come sempre succede nella pratica radiologica – prosegue Gualdi – nei casi in cui inaspettatamente si riscontra un grave problema, si è proceduto nel giorno successivo ad effettuare una TC Total Body con contrasto, e quindi una biopsia. Che da lì a qualche giorno confermò la diagnosi di tumore del polmone». Dopo che Purgatori è stato dimesso dalla Clinica Villa Margherita, ricorda il medico: «il suo curante mi informò che il giornalista si sarebbe sottoposto a ulteriori accertamenti come la Pet in altra sede. Il resto è storia».

