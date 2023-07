Il WWF e la geniale pubblicità che sfrutta la X di Twitter per parlare del pericolo di estinzione degli uccelli

Lo slogan in tedesco è netto: «Proteggi la fauna selvatica prima che sia troppo tardi». A lanciarlo è la WWF in Germania. Non è un caso isolato, perché l’ente, sfruttando il cambiamento del simbolo di Twitter da uccellino blu a semplice X, ha lanciato una campagna di sensibilizzazione per gli uccelli in via di estinzione.

WWF International lo spiega in modo chiaro: «L’iconico uccellino di Twitter non è l’unico a scomparire. Oggi, una specie di uccelli su otto è a rischio di estinzione. Ma possiamo fare la differenza, salvando loro e i loro habitat, a vantaggio di tutte le persone e della natura nel mondo». A corredo foto di esemplari sempre più rari. «Si tratta di chiurli, cicogne, gru – spiega a Kodami Isabella Pratesi direttrice del programma di conservazione per WWF Italia – tutti uccelli che dipendono in gran parte dagli habitat d’acqua interne (paludi, stagni, langue) che sono stati modificati o cancellati (più dell’85% non c’è più) dal nostro pianeta».

