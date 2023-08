Open to Meraviglia, rimosso dall’incarico il dirigente del ministero del Turismo responsabile dello spot

Se si parlasse di imprenditoria privata, il termine appropriato sarebbe “licenziamento”. Ma in questo caso, l’allontanamento dall’incarico riguarda un dirigente di prima fascia dipendente dal ministero dell’Economia e in ruolo presso il dicastero del Turismo. E quindi, «su proposta di Giancarlo Giorgetti, il Consiglio dei ministri ha deliberato la limitazione, a decorrere dalla data del nuovo incarico dirigenziale, del comando presso il ministero del Turismo del dirigente Francesco Paolo Schiavo». Lo si apprende dal comunicato diffuso al termine della riunione di oggi, 3 agosto, a Palazzo Chigi. Sbrogliando il burocratese, si tratta della rimozione di Schiavo dall’incarico affidatogli presso il dicastero di Daniela Santanchè. Il dirigente avrebbe avuto delle responsabilità sulla campagna di comunicazione Open to meraviglia, quella della Venere di Botticelli che veste i panni di un’influencer. Pare che Schiavo, in quanto direttore generale della Promozione turistica – sua anche la delega al Pnrr – sia stato richiamato dalle ferie fuori Roma per il caso delle traduzioni sbagliate dei nomi di città italiane. «La limitazione del comando presso il ministero del Turismo» è arrivata dopo la lunga serie di gaffe inanellate dal progetto Open to meraviglia. È tutt’altro da escludere che l’allontanamento di Schiavo non sia stato voluto direttamente da Santanchè, la quale, nei giorni di polemiche più accese, è stata descritta come “infuriata” con il dirigente.

