Chiara Ferragni smentisce le voci di addio con Fedez: «Vi sembra normale?» – Il video

Il possibile addio tra Chiara Ferragni e Fedez è tornato al centro della scena dopo che il rapper ha pubblicato una foto che li ritrae in un bacio al tramonto e la didascalia «Ciao Amore». Moltissimi fan, utenti social e media hanno interpretato il tutto come un’imminente rottura. Ma l’influencer non ci sta. Così sul suo canale TikTok ha deciso di pubblicare un video in cui fa chiarezza. «Ieri ho fatto questa bellissima escursione con Fede. Ci hanno scattato questa foto molto romantica al tramonto mentre ci baciamo. Lui l’ha pubblicata e ha scritto come caption “Ciao amore”. E oggi vedo mille articoli che vedono questo “Ciao amore” come un addio. Ma in che senso?», commenta Ferragni. «Vi sembra normale? Non riesco a capire», aggiunge. La famiglia Ferragnez in questo periodo si trova a Ibiza in vacanza. Lo scorso sabato, 5 agosto, la coppia ha deciso di lasciarsi andare in un’escursione sull’isola, accompagnati da una guida turistica. Giunti sullo strapiombo del mare si sono fatti scattare alcune foto, compresa quella presa d’assalto dai molti utenti social che hanno pensato di utilizzarla come pretesto per gridare a un addio tra i due.

Leggi anche: