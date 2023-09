«C’è uno che viaggia sul lato sbagliato…», chiama la polizia e lancia l’allarme: ma era lui ubriaco contromano – Il video

Ha chiamato lui stesso la polizia per segnalare che un automobilista stava viaggiando in modo pericoloso contromano. Peccato però che quell’automobilista spericolato fosse lui stesso, che ubriaco si era messo al volante lungo la Highway 77, nella contea di Lancaster in Nebraska. La vicenda risale allo scorso marzo, ma solo di recente la polizia locale ha diffuso sui social il video accompagnato dal testo «È una storia vera», nel caso qualcuno potesse avere dubbi. Un post di avvertimento per i controlli intensificati sulle strade per il labor day lo scorso 4 settembre. Al telefono con il centralino della polizia, l’uomo racconta di aver incrociato un’auto con cui ha rischiato l’incidente: «Viaggiava sul lato sbagliato della strada». Durante la sua corsa è intervenuta una volante della polizia, che lo ha affiancato e finalmente fermato. Agli agenti ha provato a spiegare che aveva sbagliato uscita.

