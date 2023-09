A 150 km/h sulla “sua” Tangenziale Nord, la bravata del presidente di Milano Serravalle Beniamino Lo Presti – Il video

«Guida bene, non fare l’eroe» recitava una campagna per la sicurezza stradale lanciata solo lo scorso agosto dalla società Milano Serravalle, concessionaria tra le altre dell’omonima tratta autostradale. Proprio quella presieduta da Beniamino Lo Presti, sotto attacco sui social per un video pubblicato da lui stesso in cui sfreccia con una Porsche a 150 km/h sulla Tangenziale Nord di Milano in direzione Monza, con il limite che dovrebbe conoscere bene fissato a 90. Con piglio deciso e divertito come fosse uno youtuber impegnato in una challenge, Lo Presti scala le marce e spinge sull’acceleratore, fisso sulla corsia di sinistra in perenne sorpasso. E verso la fine del video intitolato “un leggero momento di entusiasmo in auto” Lo Presti ride soddisfatto in compagnia di un amico.

Chi è Lo Presti

Lo Presti è stato nominato nel giugno 2021 presidente di Milano Serravalle, la concessionaria che gestisce le tangenziali milanesi (A50, A51, A52) e l’A4 da Milano a Serravalle Scrivia. Ma più che le strade, la sua passione sono i motori. Oltre a essere presidente del Collegio sindacale dell’Autodromo di Monza, Lo Presti è un pilota di rally, vincitore nel 2022 del terzo raggruppamento del Campionato italiano Rally Auto Storiche.

