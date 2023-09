Torino, ancora un atterraggio d’emergenza dopo l’avaria al motore di un aereo: un ferito

Ancora un atterraggio d’emergenza, e tanta paura, alle porte di Torino, a una settimana dallo schianto di un aereo delle Frecce Tricolori costato la vita a una bimba di 5 anni. Ad essere coinvolto in uno spiacevole incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, è stato oggi un Cessna privato da turismo. Decollato attorno alle 12.15 dall’Astigiano, nella zona di Castelnuovo Don Bosco, un quarto d’ora dopo circa l’aereo ha riportato un’avaria al motore. Immediata la richiesta di atterraggio d’emergenza inviata dal pilota alla torre di controllo dell’aeroporto di Caselle. Questi ha quindi tentato l’atterraggio in una zona campestre tra Moncalieri e Pecetto. La manovra non è riuscita in maniera perfetta: il velivolo si è infatti conficcato nel terreno, ribaltandosi. Ma ha evitato il peggio alle tre persone a bordo: una è rimasta ferita lievemente ferita, le altre due illese. Sul posto sono arrivati poco dopo carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118.

Foto di copertina: Repertorio / WikiMedia Commons

Leggi anche: