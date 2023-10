Biden dopo la telefonata con Netanyahu: «Quello di Hamas è terrorismo: Israele ha diritto a difendersi»

«Con il premier Benjamin Netanyahu ho parlato del coordinamento per sostenere Israele, proteggere i civili e per deterrenza degli attori ostili». Sono queste le presidente americano Joe Biden dopo la telefonata intercorsa con il premier israeliano. Nel corso della conversazione, riferisce la Cnn, il premier ha evocato la possibilità di penetrare nella striscia di Gaza, e il presidente degli Stati Uniti non lo avrebbe frenato a farlo. Una posizione in apparente contrasto con quanto detto dalla portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson, secondo la quale gli States sostengono Israele «nell’intraprendere le azioni necessarie e proporzionate per difendere il Paese e proteggere la sua popolazione», ma senza tracciare linee rosse da non oltrepassare. Successivamente, Biden ha parlato in diretta televisiva dalla Casa Bianca e ha ribadito il suo «pieno sostegno a Israele, che ha il diritto di difendersi» e «ferma condanna» ad Hamas.

«Almeno 14 americani uccisi»

Joe Biden annuncia che nella strage in corso a Israele ci sono almeno 14 americani che sono stati uccisi. Nel frattempo, gli Usa stanno aumentando l’assistenza militare a Israele, compresi munizioni e intercettori per rifornire lo scudo anti aereo Iron Dome. Per Biden, l’offensiva lanciata dal gruppo considerato terroristico «è un atto di pura malvagità» e Hamas ha le «mani insanguinate». Per il presidente americano non ci sono dubbi: «Questo è terrorismo. Ma – puntualizza -, sfortunatamente per gli ebrei, non è una novità. Questo attacco ha riportato alla memoria ricordi dolorosi, le cicatrici lasciate dall’antisemitismo e dal genocidio. In questo momento dobbiamo essere chiari: siamo a fianco di Israele e ci assicureremo che abbia il necessario per prendersi cura dei suoi cittadini e rispondere all’attacco. Non c’è giustificazione al terrorismo». Sono queste le parole di Biden che è tornato a mettere in guardia gli altri governi sul non entrare nel conflitto.

