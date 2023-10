Festa Juve per i 100 anni della proprietà Agnelli, in campo tornano le leggende bianconere. Da Del Piero a Zidane: chi c’è – I video

Tornano in campo alcune tra le più grandi leggende della storia della Juventus per il “Together, a Black & White Show”, l’evento che celebra i 100 anni dall’inizio della gestione della famiglia Agnelli del club bianconero. Al PalaAlpitour di Torino va in scena una spettacolare rimpatriata con una partita a 7 che riporterà a vestire la maglia juventina personaggi come Zidane, Ferrara, Sousa, Ravanelli, Di Livio, Montero, Barzagli, Peruzzi, Moreno Torricelli. Presenti anche Del Piero, Marchisio, Matri, Mandzukic, Barzagli, Amoruso, Iuliano e Conte. Ad allenare due tecnici d’eccezione come Michel Platini e Marcello Lippi. L’evento è anche l’occasione per raccogliere fondi a favore di Save the Children.

Leggi anche: