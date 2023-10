Un alto ufficiale dell’intelligence del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, Mohammed Akiki, è stato vittima di un attentato a Teheran ed è attualmente ricoverato in ospedale in condizioni critiche in seguito alle gravi ferite riportate: lo scrive il sito Bnn network.

(foto di repertorio ANSA/EPA/CLEMENS BILAN)

