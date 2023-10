L’appello di Guterres all’indomani della strage: «Subito un cessate il fuoco». E Israele annuncia una «zona umanitaria» nel sud della Striscia

Il segretario generale dell’Onu chiede a Israele di non infliggere «una punizione collettiva ai palestinesi». Attesa per la visita di Joe Biden

All’indomani della strage all’ospedale anglicano Al-Ahli Arabi Baptist Hospital di Gaza, Israele e Hamas restano su versioni diametralmente opposte su chi avrebbe la responsabilità di quanto avvenuto. Per Il partito-milizia di Gaza la responsabilità sarebbe di Israele, che avrebbe continuato poi a colpire Gaza «anche dopo il criminale attacco all’ospedale». Israele sostiene che l’esplosione sarebbe stata causata dal lancio fallito di un missile da parte della Jihad islamica palestinese e che dispone di prove audio e tecnologiche a sostegno di tale ricostruzione. Ciò che è certo che nell’esplosione del razzo hanno perso la vita centinaia di persone, e l’ecatombe ha scioccato i leader di tutto il mondo. Il Cremlino ha definito questa mattina l’attacco contro l’ospedale «un crimine scioccante e un atto disumano», con la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova che chiede a Israele di fornire immagini satellitari che dimostrino la propria estraneità nei fatti. Mentre Joe Biden, atteso oggi in Israele, ha detto mentre si trovava già in volo verso la regione di essere «indignato e profondamente rattristato dall’esplosione» nell’ospedale e dalle «terribili perdite che ne sono derivate». In una dichiarazione rilasciata dal suo Air Force One, il presidente Usa ha aggiunto di aver parlato subito dopo aver appreso la notizia sia col primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che con il re Abdullah II di Giordania, e di aver chiesto ai suoi consiglieri di «continuare a raccogliere informazioni su cosa sia successo esattamente».

L’appello di Guterres

Nel frattempo secondo il ministero della Sanità palestinese, gestito da Hamas, sarebbe salito ad almeno 3.200 morti e circa 11mila feriti il bilancio delle vittime dagli attacchi dell’esercito israeliano sulla Striscia di Gaza dall’inizio dei combattimenti. Anche per questo parlando questa mattina da Pechino il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, ha chiesto «un immediato cessate il fuoco per scopi umanitari», considerato che il conflitto tra Israele e Hamas e Israele sta «colpendo civili con pesanti conseguenze» come dimostra anche l’attacco all’ospedale, del quale Guterres si è detto «sconvolto». Il capo dell’Onu ha chiesto esplicitamente alle autorità israeliane di astenersi dall’infliggere una «punizione collettiva del popolo palestinese», che i crimini di Hamas non giustificano, e di «consentire immediatamente l’accesso illimitato agli aiuti umanitari per rispondere ai bisogni più elementari della popolazione di Gaza, composta per la stragrande maggioranza di donne e bambini». «Troppe vite umane e il destino dell’intera regione sono in gioco», ha richiamato con forza Guterres.

Israele e la «zona umanitaria» per i civili di Gaza

Poche ore dopo è arrivata una prima, parziale risposta da parte di Israele sulla questione. L’esercito ha infatti annunciato che nella zona di Al-Mawasi, nel sud della Striscia, sarà disposta «una zona umanitaria» dove saranno forniti aiuti umanitari internazionali. L’annuncio, accompagnato dall’invito ai civili a spostarsi in quella zona, sarebbe il frutto di giorni di interlocuzioni con gli Usa e l’Egitto per creare una zona sicura per i residenti di Gaza. L’esercito israeliano ha fatto sapere al contempo di aver ucciso negli ultimi attacchi sulla Striscia due alti dirigenti di Hamas: il primo sarebbe Muhammad Awdallah, comandante del sistema anti missili tank della Brigata Gaza City; il secondo Akram Hijazi della Forza navale di Hamas, responsabile per aver diretto attacchi terroristici su Israele da Gaza.

Lo sfogo di Abu Mazen

Da Ramallah intanto, è tornato a parlare Abu Mazen, che ha confermato di aver lasciato la Giordania a seguito della cancellazione del summit di Amman previsto per oggi «dopo il massacro a Gaza». I palestinesi «non accetteranno un’altra Nakba del XXI secolo», ha tuonato il presidente dell’Anp: «Non lasceremo la nostra terra e nessuno ci manderà via».

