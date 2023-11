L’indagine per evasione fiscale sui figli della ministra Elisabetta Casellati

Al centro un promotore finanziario che operava senza permessi. Una chat chiama in ballo Alvise, Ludovica e l’ex presidente del Senato (non indagata)

Un’indagine della procura di Milano sull’abusivismo finanziario coinvolge i due figli di Elisabetta Casellati, Ludovica e Alvise. L’inchiesta riguarda il promotore Domenico Angiolella. E lambisce anche la ministra delle Riforme del governo Meloni. Che avrebbe avuto «consapevolezza» della falsità delle fatture necessarie per un’evasione fiscale di poche migliaia di euro. A fronte di una gestione di centinaia di migliaia di euro di Alvise, di professione direttore d’orchestra, e di Ludovica, che attualmente scrive di cicloturismo ma in passato è finita sui giornali perché assunta al ministero della Salute quando la madre era sottosegretaria nel 2005. La vicenda riguarda le fatture utilizzate dai due nelle dichiarazioni Iva del 2022 e del 2023. Per scaricare fiscalmente i costi di Angiolella.

A.D. & C. Finance SAS

Il promotore finanziario, racconta oggi il Corriere della Sera, gestiva una società di nome A.D. & C. Finance SAS. Secondo l’accusa si trattava dei costi di gestione del patrimonio dei figli di Casellati. Ma sono stati invece fatti figurare come una remunerazione della sua ricerca di sponsor della ditta individuale del figlio Alvise, che è anche avvocato. E per una società di software in capo alla figlia. La famiglia Casellati dà un’altra versione dei fatti. Angiolella gli ha fatto perdere tutti i risparmi. La ministra invece nega di aver mai avuto sentore delle false fatturazioni. Ma agli atti c’è una chat del promotore: «Parlavo stamattina con tua madre che mi ha chiamato per fatture, potreste scaricarle. Puoi parlare con il commercialista per capire se potete scaricarle e che causale vuole?». La procura ha notificato l’avviso di conclusione indagini.

15 mila euro

Nel quale si parla appunto di false fatture per la somma di 15 mila euro. E di «elementi fittizi» che costano ai due figli di Casellati l’imputazione di evasione fiscale. Angiolella invece dovrà fronteggiare l’accusa di «esercizio abusivo dell’intermediazione finanziaria». L’avvocato Ernesto De Toni, che assiste Alvise e Ludovica, ha fatto sapere che hanno provveduto a sanare con l’Agenzia delle Entrate le violazioni fiscali di importo modesto che venivano loro imputate. «E presto andranno in procura per spiegare il rapporto con Angiolella», aggiunge il difensore. Che fa poi sapere che la ministra Casellati «non ha avuto alcun ruolo nella vicenda». E che risulta evidente l’interesse dell’indagato a coinvolgerla. Il quale avrebbe truffato molte persone per somme molto rilevanti.

Domenico Angiolella e i figli di Casellati

Ma, spiega il quotidiano, nessuno ha sporto querela nei suoi confronti. Il difensore di Angiolella Alessandro Brustia fa notare che così non si potrà procedere per truffa, e infatti il reato i pubblici ministeri non lo contestano. La vicenda è iniziata a luglio con la convalida dell’arresto di Angiolella da parte della giudice per le indagini preliminari Chiara Valori convalida il sequestro di 380 mila euro disposto dal pubblico ministero Giovanni Polizzi. Si tratta dei compensi di una sessantina di clienti. Di cui amministra i patrimoni senza essere iscritto all’albo (e per questo rischia una pena da 1 a 8 anni). A ottobre la Guardia di Finanza arriva dai figli di Casellati. Proprio per i messaggi trovati in chat. Ai quali ha fatto seguito una prima bozza di fattura pro-forma. Poi abbandonata senza essere firmata. Nell’intestazione ci sono i nomi di Alvise, Ludovica ed Elisabetta Casellati.

