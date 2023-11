No! Questa coscia di pollo che si muove non è “carne coltivata” prodotta da Bill Gates

Sta circolando via Facebook (per esempio qui, qui, qui e qui) una clip in cui si vede una coscia di pollo che apparentemente sembra animarsi. Che l’origine possa essere satirica lo capiamo risalendo all’autore (i cui canale Instagram è taggato nel filmato), l’artista Russel Cameron. Ma al solito quando si parla di novità tecnico-scientifiche in grado di venire commercializzate – come nel caso in oggetto della carne coltivata -, salta fuori che ci starebbe dietro un complotto foraggiato da Bill Gates. Questo caso non fa eccezione: infatti ci sono anche influencer religiosi che condividono la clip in maniera seria, usandola come spunto per elencare i presunti mali della carne prodotta nei bio-reattori. Per maggiori approfondimenti potete leggere la nostra precedente analisi.

Per chi ha fretta:

La clip in oggetto è un’opera artistica di Russel Cameron.

Non ha nulla a che fare con la “carne coltivata”.

Non ha nulla a che fare con Bill Gates.

Analisi

Ecco un esempio di come viene introdotto il filmato del presunto complotto di Bill Gates e delle sue “cosce di pollo animate”:

LA MISTERIOSA “CARNE” COLTIVATA IN LABORATORIO DI

BILL GATES

SEMBRA USCITA DA UN FILM HORROR

Ma c’è anche chi usa la clip proprio come accennavamo sopra: per diffondere seriamente l’idea che nei bio-reattori si produca carne in grado di animarsi:

Tutta la carne prodotta dovrebbe essere immediatamente sequestrata e incenerita – leggiamo in una di queste presentazioni -, seguita dal’arresto immediato di ogni scienziato responsabile di questa mostruosità.

«Tutta colpa di Bill Gates»

Anche i riferimenti a Bill Gates sembrano richiamare farsescamente (almeno in origine e solo per alcuni utenti) tutte le volte in cui i teorici del complotto hanno seriamente associato il magnate americano ai complotti più disparati, compreso quello della carne coltivata. Lui stesso la elencava tra «le 10 innovazioni che cambieranno la nostra vita», usando ancora il termine oggi rivelatosi impreciso di «carne sintetica»; termine che, similmente a quello di «siero» per i vaccini, continua a far parte del vocabolario dei cospirazionisti.

L’opera di Russel Cameron

Abbiamo dunque appurato che anche stavolta Bill Gates non c’entra. Si tratta infatti di una clip prodotta dall’artista Russel Cameron. Come per i numeri di illusionismo spacciati per poteri straordinari, non serve necessariamente svelare il trucco, basta mostrare che il fenomeno è riproducibile da un artista, come ci ha insegnato uno che i trucchi li conosceva di mestiere: James Randi.

A noi basta dare un’occhiata otre alla pagina Instagram, anche al sito Web dell’autore per rendersi conto che quello della carne coltivata o dei feticci di corpi è un chiodo fisso di Cameron:

Conclusioni

Il filmato in oggetto non dimostra che Bill Gates sia implicato in un complotto volto a coltivare della carne che ancora si muove. È molto probabile che questo genere di condivisioni siano state fatte originalmente a scopo satirico, per poi venire prese seriamente da altri utenti.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: