No! Mel Gibson non ha scritto su Facebook che la fine di Israele è vicina

Circola sempre di più un immagine che secondo chi la condivide sarebbe uno screenshot di un post sul profilo Facebook di Mel Gibson con il quale l’attore sembra preannunciare la fine di Israele in maniera inquietante: «Presto sarà la fine e loro lo sanno. Ecco perché vogliono distruggere tutto sulla loro strada» si legge – in inglese – nella presunta didascalia scritta dall’attore, già oggetto di teorie infondate, a corredo di un’immagine della bandiera di Israele in cui la Stella di David diventa una clessidra quasi al termine della sabbia. Un’analisi rivela che Mel Gibson non ha scritto su Facebook che la fine di Israele è vicina. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“.

Per chi ha fretta:

Si sostiene che Mel Gibson abbia pubblicato un post in cui preannuncia la fine di Israele.

Ma ciò non è possibile, perché l’attore non ha account sui social.

La smentita è arrivata dal rappresentante dell’attore, Alan Nierob, a Reuters e Associated Press.

Quindi, Mel Gibson non ha scritto su Facebook che la fine di Israele è vicina.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Presto sarà la fine e loro lo sanno. Ecco perché vogliono distruggere tutto sulla loro strada.

In verità, però, Mel Gibson non ha mai pubblicato questo post su Facebook. L’attore non possiede account su nessun social network. Quelli che appaiono su Facebook, Instagram e X sono pagine tributo, account dei fan, o semplici impersonificazioni. Infatti, nessuno di essi ha la spunta degli account verificati. Se ne nota uno, su X, con la spunta blu, che come sappiamo non è più garanzia di autenticità, ma solo del pagamento di un abbonamento da parte dell’utente. Tra gli account di Facebook, nessuno ha la stessa foto usata nel post virale. Evidentemente, quindi, Mel Gibson non ha scritto su Facebook che la fine di Israele è vicina.

A tagliare la testa al toro è arrivata la smentita del rappresentante dell’attore, Alan Nierob, inviata per email a Reuters e ad Associated Press: «Si tratta di un post falso, dato che il signor Gibson non ha account pubblici su nessuna piattaforma social».

Conclusioni

Si sostiene che Mel Gibson abbia pubblicato un post in cui preannuncia la fine di Israele. Ma ciò non è possibile, perché l'attore non ha account sui social. La smentita è arrivata dal rappresentante dell'attore, Alan Nierob, a Reuters e Associated Press. Quindi, Mel Gibson non ha scritto su Facebook che la fine di Israele è vicina.

