Mattarella scrive al Papa «L’IA sia umanizzata non strumento di parte». Una foto fake del Pontefice, con il «Mon Clero», spopolò nel 2023

Sergio Mattarella scrive a Papa Francesco raccogliendo l’appello di quest’ultimo sui rischi e le potenzialità dell’intelligenza artificiale. «Mi unisco con convinzione all’appello della Santità Vostra affinché le nuove potenti tecnologie siano umanizzate», è la premessa del suo messaggio in occasione della Giornata Mondiale della Pace che ha per tema “Intelligenza Artificiale e Pace”. Per il presidente della Repubblica è fondamentale che vengano messe «a servizio del bene comune e che non siano mero strumento di interessi di parte, favorendo così le prospettive di fraternità e di cura del Pianeta per un futuro di inclusione, pace e reale sviluppo».

Non ha dubbi Mattarella nel riconoscere che su questo fronte siamo davanti a «uno snodo fondamentale». Perché, si legge nella missiva, «i rapidissimi progressi dell’intelligenza artificiale incidono sempre più profondamente sugli individui, sulle attività umane, sulla nostra interazione con l’altro e con l’ambiente. Tuttavia – precisa -, il tema è entrato soltanto di recente nel dibattito pubblico e il suo impatto sulla società è ancora ampiamente sottovalutato. È quindi quantomai opportuno che nella Comunità internazionale si sviluppi un dibattito aperto e inclusivo sulle modalità necessarie a governarle». Il tema, ci tiene inoltre a sottolineare Mattarella, è strettamente connesso alla «dignità di ogni donna e uomo». Da qui, l’impegno del capo dello Stato a dare ampio spazio al tema, «a partire dalla Presidenza del G7, foro nel quale il tema dell’intelligenza artificiale sarà affrontato con molta attenzione».

Quella volta che il Papa spopolò con il giaccone

A Marzo dello scorso anno fu lo stesso Papa Francesco a diventare protagonista delle potenzialità dell’intelligenza artificiale. Circolarono, infatti, diverse foto che ritraevano il pontefice avvolto da un lungo giaccone invernale di lusso, per l’occasione denominato «Mon Clero». In tantissimi furono tratti in inganno credendo fossero immagini vere. In realtà non erano altro che una creazione di Midjourney, un generatore di immagini basato sull’intelligenza artificiale.

