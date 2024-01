Germania, agricoltori assaltano il traghetto con a bordo il ministro Habeck di ritorno dalle vacanze. Urla e spintoni – Il video

Tafferugli, urla, fischi. A Schlüttsiel, nello Schleswig-Holstein, un gruppo di agricoltori ha cercato di assaltare un traghetto con a bordo il Ministro federale dell’Economia, Robert Habeck. Come riporta il quotidiano locale dello Schleswig-Holstein SHZ, il ministro aveva appena terminato le sue vacanze sull’isola di Halig Hooge. Non è potuto scendere a terra al terminal a causa del blocco. Alcune immagini circolano sui social. Intorno alle 16, circa 100 agricoltori hanno bloccato il molo con i loro trattori e veicoli. Tuttavia, nonostante i manifestanti siano stati respinti non ci sono stati feriti e non è stata sporta alcuna denuncia. Il ministro non ha subito danni e il traghetto è stato fatto attraccare in un altro punto. Giovedì il governo ha deciso di ritirare parzialmente i tagli previsti ai sussidi per gli agricoltori. Una piccola risposta davanti alle proteste del settore in tutta la Germania. Una portavoce del Ministero federale dell’Economia ha dichiarato in serata al quotidiano Tagesspiegel che Habeck ha avuto un confronto con gli stessi agricoltori: «Conosce e comprende le loro preoccupazioni».

(fonte video X / Christian Odendahl, editor The Economist)

