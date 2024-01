Chi è Aniello Donnarumma, il sindaco di Palma Campania ai domiciliari per corruzione

Il sindaco di Palma Campania, nel Napoletano, è finito agli arresti domiciliari nell’ambito di una indagine su presunte irregolarità negli appalti comunali. Diciannove in tutto gli indagati, otto dei quali destinatari di misure cautelari tra i quali due dipendenti comunali e cinque imprenditori. La Procura di Nola ipotizza i reati di corruzione, turbata libertà degli incanti, falso in atto pubblico, depistaggio e subappalto non autorizzato. Il Gip ha emesso l’ordinanza di applicazione delle misure: due arresti domiciliari, tre divieti di dimora e tre divieti di concludere accordi con la Pubblica amministrazione per la durata di 12 mesi. Gli inquirenti sostengono che diversi appalti di lavori, servizi, forniture come la manutenzione stradale, la cura delle aree verdi, la ristrutturazione di plessi scolastici, il carotaggio su fondi interessati dallo sversamento di rifiuti, siano stati pilotati per favorire alcune ditte, in cambio di denaro o altro. Una delle ipotesi della Procura è che gli imprenditori coinvolti abbiano anche assunto alcuni individui segnalati dagli uffici comunali in cambio di un presunto tornaconto elettorale.

Chi è il sindaco «Nello» Donnarumma

Aniello Donnarumma è il sindaco della cittadina di Palma Campania, 16mila abitanti a sud-est di Napoli, finito agli arresti domiciliari nell’indagine della Procura di Nola. Originario di Avellino, «Nello» ha 38 anni ed è al suo secondo mandato come primo cittadino del comune campano. Fu eletto la prima volta nel 2018 con una lista civica di centrodestra e nel 2023 ha vinto nuovamente le elezioni con oltre il 64 per cento delle preferenze. Donnarumma si è iscritto a Fratelli d’Italia ed è vicecommissario provinciale del partito a Napoli. Per la sua giovane età e il consenso riscosso durante il mandato, era considerato tra i possibili candidati al ruolo di coordinatore provinciale. Una delle iniziative che ha caratterizzato la sua amministrazione è stata quella per l’apertura di nuovi negozi nel centro storico, con regole stringenti che andavano a colpire i negozianti stranieri. Tra i requisiti richiesti, l’accesso insegne in italiano, conoscenza della lingua nazionale, per gli alimentari vendita di prodotti locali. «Nessuna discriminazione verso gli immigrati, chi rispetta le regole non avrà alcun problema», dichiarò per difendere il suo progetto, «non vedo cosa ci sia di male a chiedere che chi gestisce un negozio parli italiano e esponga insegne in italiano».

