Elly Schlein porta il Pd in ritiro come fece Romano Prodi a Gargonza. Lui scelse il frantoio di un castello. Lei più su: hotel vip con spa da sogno

Tra piscine riscaldate e stanze per massaggi, ecco dove andranno in ritiro i dirigenti dem

Elly Schlein porterà il suo Pd in ritiro politico-spirituale a Gubbio il 18 e il 19 gennaio, seguendo la tradizione resa celebre da Romano Prodi che portò il suo governo in conclave nel frantoio del Castello di Gargonza, e di molti suoi predecessori che fecero altrettanto in conventi ed abbazie. Anche la Schlein in apparenza ha scelto un convento medioevale: quello dei cappuccini eugubini. Quelle mura però non sono più fatte per custodire lo spirito, ma i corpi: è diventato infatti un hotel di lusso con una delle più esclusive spa italiane e il solo posto nella penisola scelto da Marc Messeguè per accogliere vip italiani e internazionali desiderosi di tenersi in forma con il suo programma detox.

Resort di proprietà della numero uno di Confindustria del settore

Il resort esclusivo fa correre il rischio di contrassegnare sempre più il Pd come il partito un po’ snob delle Ztl, ed è di proprietà di Maria Carmela Colaiacovo (famiglia dei cementieri umbri) oggi presidentessa di Confindustria Alberghi e negli anni spesso ospite delle convention di Forza Italia. Fu per altro Silvio Berlusconi a contattare la Colaiacovo anni fa scegliendo il suo resort per lanciare la scuola di formazione politica di Forza Italia, che lì si è tenuta ogni anno. La Colaiacovo strinse in quella occasione un rapporto personale con il Cavaliere e con parte dei suoi dirigenti, come Renato Brunetta a fianco del quale oggi l’imprenditrice siede nel Cnel.

Sauna, bagno turco e uno chef rinomato

Il resort del ritiro Pd ha piscine riscaldate all’esterno e all’interno della struttura, un ristorante con il noto chef Ivano Monni, quello con il programma Messeguè, stanze per relax e massaggi, saune e bagni turchi. L’idea della due giorni di riflessione politico-spirituale è venuta alla capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga a inizio dicembre ed è stata subito sposata con entusiasmo dalla Schlein.

