USA, Joe Biden ha vinto le primarie democratiche in South Carolina

L’attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha vinto le primarie democratiche in South Carolina. Con il 40% dei voti scrutinati si profila un plebiscito. Il presidente ha ottenuto, infatti, il 96,6% dei voti contro l’1,9% della scrittrice guru Marianne Williamson e l’1,4% del deputato Dean Phillips. In South Carolina ci sono 55 delegati sui 2.000 necessari per avere la nomination democratica alle presidenziali di novembre. Attualmente la Cnn dà il 96,8 per cento dei consensi nei sondaggi al presidente per il secondo mandato alla Casa Bianca.

«La posta in gioco in queste elezioni non potrebbe essere più alta – ha dichiarato Biden -. Ci sono voci estremiste e pericolose per il Paese guidate da Donald Trump e determinate a dividere la nostra nazione e riportarci indietro. Non possiamo permettere che questo accada». «Abbiamo fatto molta strada negli ultimi quattro anni, con l’America che ora ha l’economia più forte del mondo e l’inflazione più bassa di qualsiasi altra grande economia. Continuiamo ad andare avanti. Finiamo quello che abbiamo iniziato, insieme», ha concluso il presidente.

Leggi anche: