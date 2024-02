Sanremo 2024, lo spettacolo (per sonnambuli) abbia inizio: 30 cantanti in gara fino alle 2 di notte. Ecco la scaletta della prima serata

La 74esima edizione del Festival di Sanremo inizia oggi, 6 febbraio. Ad inaugurare la prima serata sarà Marco Mengoni: il vincitore della scorsa edizione svolgerà il ruolo di co-conduttore, ma ha anche anticipato di volersi esibire durante la serata. Sarà lui il primo a comparire sul palco dell’Ariston, intorno alle 20.47, secondo quanto previsto dalla scaletta della serata inaugurale della kermesse musicale. Al suo ingresso seguirà quello del vero padrone di casa, Amadeus, che farà i saluti iniziali e le prime battute per rompere il ghiaccio. Senza ulteriori indugi si procederà poi con le esibizioni dei cantanti in gara: a cominciare da Clara, con il suo brano Diamanti grezzi. Dopo di lei sono previsti in scena Sangiovanni, Fiorella Mannoia e i La Sad. Più o meno a questo punto, verso le nove e mezza, arriverà l’esibizione di Mengoni, che canterà Due vite, il brano che gli è valso la vittoria nella 73esima edizione. Si ritornerà dunque con l’esibizione dei cantanti in gara, secondo un ordine che prevede: Irama, Ghali, i Negramaro e Annalisa. Non mancherà occasione di emozionarsi anche per il ricordo di Giovanbattista Cutolo, il 24enne ucciso all’alba del 31 agosto durante una lite per un parcheggio fuori da un pub nella centrale piazza Municipio. Uno spazio previsto intorno alle 22.15, che spezzerà le esibizioni. Le quali riprenderanno, nell’ordine, con Mahmood, Diodato, Loredana Bertè, Geolier, Alessandra Amoroso, i The Kolors, Angelina Mango, Il volo, Bigmama, i Ricchi e Poveri, Emma, Nek e Renga, Mr. Rain, BNKR44, Gazzelle, Dargen D’Amico, Rose Villain, i Santi Francesi, Fred de Palma, Maninni, Alfa, e, alle 2 di notte, si chiuderanno con Il Tre. Sarà presente anche Fiorello, in collegamento e poi sul palco.

