Geolier e l’esultanza davanti al primo posto nella classifica della seconda serata di Sanremo – Il video

Geolier è al primo posto della classifica, nella seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, con il brano “I p’ me, tu p’ te“. Il suo brano è anche tra i più ascoltati nelle piattaforme streaming. Questa l’esultanza dell’artista, diffusa sui social, davanti alla scoperta del podio a fine puntata. Il primo posto del campano, che durante l’annuncio si trovava in compagnia della sua squadra, ha fatto esultare il figlio di Amadeus, Josè, seduto in prima fila. Fischi dal pubblico del teatro Ariston all’annuncio invece del quarto posto per Loredana Berté.

(video da Cristianimperial01/TikTok)

