Sanremo, la Nazionale di Nuoto Artistico sulle note di Apnea di Emma Marrone – Il video

La nazionale Italiana di Nuoto Artistico, impegnata ai mondiali a Doha, ha creato una coreografia sulle note di Apnea, brano portato da Emma Marrone in gara a Sanremo. Gli azzurri si sono esibiti in una coreografia, a loro insaputa, che poi sarebbe finita nel video diffuso in queste ore dalla cantante. Martedì, prima dell’inizio del Festival, Emma in collegamento da Sanremo ha svelato a tutta la squadra, riunita a bordo vasca in pausa dagli allenamenti l’anteprima di Apnea.

«È stata tutta una grande sorpresa – racconta Enrica Piccoli, capitano della nazionale – C’era molto riserbo in occasione delle riprese eseguite durante il nostro ritiro», avvenuto al Centro Polifunzionale della Polizia di Stato, a Roma. «La canzone è bellissima e facciamo tutti il nostro in bocca al lupo ad Emma per Sanremo. Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa sinergia e creato il video che è meraviglioso: il nostro direttore tecnico Patrizia Giallombardo, la federazione e la casa di produzione. Queste esperienze sono bellissime e riempiono il cuore. Grazie mille Emma e avanti alla grande!». I nostri azzurri stanno andando alla grande a Doha e sono in piena corsa per la conquista della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi con squadra e duo.

