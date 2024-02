Striscia la notizia alla carica su John Travolta a Sanremo, l’accusa di pubblicità occulta: «Perché in Rai si sapeva»

Il tg satirico di Antonio Ricci mostra immagini inedite in cui si vede l’attore arrivare per le prove indossando le scarpe di cui è testimonial

Striscia la notizia torna all’attacco sul caso di John Travolta a Sanremo e le polemiche per la presunta pubblicità occulta sul palco dell’Ariston. Nel servizio dell’inviato Pinuccio per la rubrica «Rai scoglio 24» sono state mostrate delle immagini inedite, in cui si vede l’attore arrivare all’Ariston per le prove e vestito così come poi è andato in onda nella puntata del 7 febbraio. Ai piedi l’attore aveva le famigerate scarpe, di cui è testimonial. «Questo ci fa pensare che non sia tutta una combinazione – dice Pinuccio – e che qualcuno sapesse di questa pubblicità occulta fatta al Festival di Sanremo».

Il riferimento è alle dichiarazioni della vicedirettrice dell’intrattenimento prime time della Rai, Federica Lentini, che in una conferenza stampa aveva spiegato come Travolta fosse arrivato in camerino all’ultimo momento, per poi andare direttamente sul palco dell’Ariston. In quei rapidi passaggi, quindi, nessuno avrebbe notato cosa avesse addosso, scarpe comprese. Ma le immagini mostrate da Striscia la notizia mettono in dubbio la versione di viale Mazzini.

