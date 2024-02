Fedez si rivolge a Cathy La Torre per risolvere le beghe legali. Comin & Partners curerà invece la comunicazione

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. E così Fedez prova ad arginare le grane di questo periodo, tra presunto divorzio in arrivo e le quote della società sul podcast “Mucchio Selvaggio” congelate dal tribunale di Milano, sfoderando un’arma nascosta: Cathy La Torre. L’avvocato, consulente e attivista Lgbtq+, nonché sua amica di vecchia data, avrà infatti il compito di aiutarlo a risolvere le beghe legali che si trova ad affrontare. Lo rivela Lettera43, aggiungendo che non è l’unica novità in vista nell’unità di gestione della crisi che affiancherà Fedez. Con l’obiettivo di evitare errori di comunicazione, infatti, il rapper avrebbe assoldato Comin & Partners, nota società di comunicazione e consulenza strategica con una consolidata esperienza nella pianificazione e gestione di attività di reputation management, stakeholder engagement e scenari di crisi. Un cambiamento nella speranza che riescano a risollevare la sua reputazione, che segue la scia di quanto già deciso da sua (ex?) moglie Chiara. Ferragni – o meglio, il suo staff – ha infatti deciso di metter su una task force con ben due studi legali per affrontare la più grande crisi lavorativa che abbia mai affrontato nella sua carriera. Il primo studio è quello di Gianni Origoni, che dovrebbe occuparsi degli aspetti legali, societari e civilistici della vicenda del Pandoro Balocco. Mentre per gli aspetti penali il caso passerebbe nelle mani di Marcello Bana. A fare il trait d’union tra le due realtà è l’agenzia di comunicazione e web reputation Community, guidata dal founder e Ceo Auro Palomba.

