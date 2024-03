L’accusa a Minenna: «Ha cacciato il dirigente che segnalava le assenze della compagna»

Marcello Minenna, ex assessore al bilancio della Giunta Raggi a Roma, da direttore dell’Agenzia delle Entrate ha cacciato un dirigente che aveva segnalato le assenze dal lavoro della compagna. L’edizione romana di Repubblica dice che c’è anche questa accusa nella richiesta di rinvio a giudizio per falso e abuso d’ufficio firmata dalla procura di Roma. Nel settembre 2021 l’allora direttore dell’agenzia ha revocato un incarico al dirigente Alessandro Canali. Il quale aveva la colpa, secondo i pubblici ministeri, di aver rivelato anomalie nel sistema di registrazione delle presenze del funzionario Patrizia Bosco. Che aveva una relazione con Minenna.

Corruzione

Il quale «con determina del 23 settembre 2021 sopprimeva l’ufficio di segreteria del vicepresidente e così arrecava un danno ingiusto a Canali, che subiva una revoca dell’incarico dirigenziale, dichiarata illegittima in sede civile». Minenna è indagato anche per corruzione. Perché avrebbe chiuso un occhio sugli abusi edilizi dello stabilimento balneare Shilling di Ostia. In cambio avrebbe ricevuto un trattamento di favore, ma gli avvocati di Minenna sono pronti a dimostrare che invece tutto è stato regolarmente pagato con tanto di estratti conto. Si parla anche di un accordo illegale con l’ex leghista Gianluca Pini, che avrebbe favorito durante la pandemia sbloccando dei carichi di mascherine.

Leggi anche: