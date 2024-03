La straordinaria faccia del generale Caravelli, capo dei servizi segreti, quando capisce che la missione segreta in Niger è fotografata e filmata

La foto parla da sola, come la faccia del generale Giovanni Caravelli, capo dell’Aise, il servizio segreto esterno dell’Italia quando capisce che lo stanno fotografando e filmando durante la missione segreta che ha condotto con un collaboratore in Niger. L’immagine è stata pubblicata dall’account X della giunta militare nigerina protagonista del golpe della scorsa estate ed è stata svelata da La Stampa di Torino.

Lo sgambetto fatto dai generali golpisti

L’immagine è stata scattata il 28 marzo scorso nello studio del capo della giunta militare golpista del Niger, Abdourahamane Tchiani, che era affiancato dal responsabile dei servizi di sicurezza interni. La missione dell’uomo di punta dei servizi segreti italiani doveva ovviamente restare riservata per non mettere in imbarazzo la Farnesina e i rapporti internazionali dell’Italia (la questione Niger è particolarmente delicata). Probabilmente doveva esserlo anche l’identità di chi lo accompagna nella missione. Invece i due sono stati fotografati e filmati a fini propagandistici della giunta golpista e poi le foto sono state pubblicate sull’account ufficiale della giunta militare e il filmato su Facebook.

L’espressione del generale Giovanni Caravelli, capo dell’Aise, quando si accorge che l’incontro a cui sta partecipando in Niger è filmato

La missione dei servizi segreti trasformata nella solidarietà della Meloni ai generali

Secondo la versione dei militari nigerini «Il Ministro Consigliere Giovani Caravelli», è scritto su X, «ha portato un messaggio di solidarietà da parte del Primo Ministro del Governo italiano Giorgia Meloni, confermando così il suo desiderio di rafforzare la cooperazione tra le nostre due nazioni. Va sottolineato che l’Italia resta l’unico Paese europeo ad aver mantenuto ininterrottamente la cooperazione con il Niger, anche dopo gli eventi del 26 luglio 2023. Sua Eccellenza il Generale di Brigata Abdourahamane Tiani, Presidente del CNSP e Capo dello Stato, da parte sua, ha elogiato la professionalità e l’esemplarità degli istruttori italiani durante le loro missioni con le Forze Armate nigerine. Infine, l’Italia è impegnata a sostenere il Niger sia materialmente che in termini di capacità, per affrontare al meglio le sfide alla sicurezza. L’udienza si è svolta alla presenza del Direttore Generale della Documentazione e della Sicurezza Esterna».

Che cosa è avvenuto dopo il golpe del 2023

Quindi il capo dei servizi segreti italiani per l’estero è stato presentato come consigliere della Meloni e gli è stato attribuito un messaggio di vicinanza con la giunta golpista del Niger, che sta appunto creando molti problemi alla rete diplomatica italiana. L’Italia comunque ha ancora un contingente militare ridotto (240 uomini) in Niger frutto di una missione precedente al golpe ed effettivamente ha addestrato i militari nigeriani che poi si sono schierati dalla parte dei golpisti. Da quel momento però l’attività di addestramento è terminata anche se non tutto il contingente italiano è stato ritirato secondo indiscrezioni su richiesta degli Stati Uniti per mantenere un filo di legame con l’Occidente dopo che la Francia aveva lasciato il Niger.

Leggi anche: