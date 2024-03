Sannicandro di Bari, spari contro un 22enne colpito al torace: fermate due persone

È in prognosi riservato 22enne che sabato 30 marzo, vigilia di Pasqua, è stato ferito da due colpi di pistola al torace mentre si trovava in piazza Unità d’Italia, a Sannicandro di Bari. Il giovane, che ha piccoli precedenti penali, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ora si trova in prognosi riservata. Secondo le prime testimonianze, a sparare contro il ragazzo in strada è stato un uomo da un’auto in corsa, che poi si è allontanata. In quel momento il 22enne si trovava nei paraggi del movimento ai caduti, non lontano da una pizzeria. I militari si sono messi sulle tracce degli assalitori e hanno individuato due persone, un minorenne di 16 anni e un uomo di 36. Gli investigatori li hanno fermati, ritenendoli responsabili dell’agguato, e ora devono rispondere dell’accusa di tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco. I due indagati sono stati portati nel carcere di Trani e nell’Istituto Penale per Minorenni di Bari. Le indagini proseguono per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e individuare il movente.

