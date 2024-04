Olimpiadi di Parigi 2024, l’annuncio della World Athletics: «Un premio di 50mila dollari a chi vince una medaglia d’oro»

È la prima volta in 128 anni di storia che una federazione internazionale assegna un premio in denaro agli atleti. Una pratica svolta finora solo da sponsor e federazioni nazionali

Chi vincerà una medaglia d’oro nelle disciplina di atletica alle Olimpiadi di Parigi 2024 riceverà un premio di 50mila dollari dalla World Athletics, la federazione internazionale di atletica leggera. La decisione, scrive il Guardian, ha colto di sorpresa il Comitato Olimpico Internazionale (Cio), che non ha mai assegnato un premio in denaro per la partecipazione ai Giochi o la vittoria di una medaglia. Ad oggi sono le singole federazioni nazionali, insieme agli sponsor, a offrire agli atleti bonus olimpici in caso di vittoria. La World Athletics è però la prima federazione internazionale in 128 anni di storia delle Olimpiadi a decidere di prevedere una ricompensa in denaro. «La mia opinione è che il mondo sia cambiato. È davvero importante creare, ove possibile, uno sport che sia finanziariamente sostenibile per i nostri concorrenti. Questa decisione è l’inizio», ha commentato Sebastian Coe, presidente della World Athletics.

La replica del Cio

La federazione internazionale di atletica ha promesso che i premi in denaro saranno estesi ai vincitori delle medaglie olimpiche di argento e bronzo ai Giochi di Los Angeles 2028. Una decisione a cui il Cio ha replicato così: «Il Comitato Olimpico Internazionale ridistribuisce il 90% di tutte le sue entrate, in particolare ai Comitati Olimpici Nazionali e alle Federazioni Internazionali. Ciò significa che ogni giorno l’equivalente di 4,2 milioni di dollari va ad aiutare gli atleti e le organizzazioni sportive a tutti i livelli in tutto il mondo. Spetta a ciascuna federazione determinare come servire al meglio i propri atleti e lo sviluppo globale dello sport».

Quanto assegna l’Italia ai vincitori

In Italia è il Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) ad assegnare un premio in denaro agli atleti che salgono sul podio. Per le Olimpiadi di Tokyo 2020 la spesa complessiva per ricompensare gli atleti azzurri è stata di 6,6 milioni di euro. A chi vinto una medaglia d’oro il Coni ha elargito 180mila euro. Una cifra che scende a 90mila euro per l’argento e a 60mila per il bronzo. Poco prima dei Giochi in Giappone, il comitato presieduto da Giovanni Malagò aveva deciso di aumentare del 20% questi importi. Una decisione descritta come «un atto dovuto verso gli atleti che hanno fatto tanti sacrifici».

