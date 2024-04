Jannik Sinner si accomoda ai quarti di Montecarlo, battuto (di nuovo) il tedesco Struff: «Anche se in campo mi sono sentito così così»

Nessun intoppo per Jannik Sinner anche agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo, dove il 22enne altoatesino ha battuto in due set (6-4 6-2) il tedesco an-Lennard Struff, numero 25 al mondo. Esame superato per Sinner, che già aveva battuto il tedesco a Indian Wells. Con questa vittoria, salgono a 24 i risultati positivi nel 2024, con una sola sconfitta. Ora ai quarti, Sinner affronterà uno tra Holger Rune e Grisha Dimitrov. «I game di servizio sono stati molto importanti – ha detto il tennista azzurro subito dopo la partita – Ho risposto bene alle sue seconde e sono abbastanza soddisfatto, anche se in campo mi sono sentito così così».

Leggi anche: