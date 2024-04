Al quiz su Rai1 l’elogio per l’oro alla Patria, Liorni alla concorrente: «Fu veramente un gesto patriottico» – Il video

Fa discutere sui social il commento fatto da Marco Liorni al quizshow «L’Eredità» dopo una risposta di una concorrente sull’«oro alla Patria». Nella puntata di domenica 21 aprile, mentre contro la Rai impazza la polemica per il caso del monologo sul 25 aprile di Antonio Scurati da Serena Bortone, Liorni chiede a una concorrente in quale anno «I coniugi italiani consegnano alla Patria le fedi nuziali in cambio di anelli senza valore». La concorrente risponde correttamente indicando il 1935. E subito dopo arriva il commento controverso del conduttore: «Pensate, tantissime famiglie hanno compiuto questo gesto veramente patriottico, quello di donare la fede matrimoniale alla patria con una ricevuta e un anello senza alcun valore». Quel «gesto veramente patriottico», secondo Liorni, fu voluto dal regime fascista che, con l’istituzione della «Giornata della fede» il 18 dicembre 1935, raccolse l’oro delle fedi nuziali per sostenere i costi della guerra coloniale voluta da Benito Mussolini in Etiopia, mentre l’Italia era colpita dalle sanzioni della Società delle Nazioni.

Leggi anche: