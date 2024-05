Perché la storia della foto della «direttrice della Banca Centrale di Londra» che bacia il padre spazzino è falsa

Da anni circola la foto di una donna che bacia sulla fronte un anziano spazzino. Secondo la narrazione social, si tratterebbe della «direttrice della Banca Centrale di Londra» che ringrazia suo padre per quello che ha fatto per lei. Il primo problema riguarda la banca, che non esiste. Lo scatto, invece, è stato realizzato in Iran per la festa del papà.

La foto circolava già nel 2020 nei siti iraniani senza alcun riferimento a una direttrice di una banca.

Circolava nel 2017 sui social in lingua persiana.

La foto proviene da una galleria immagini dell’agenzia iraniana Mizan.

La galleria era una dedica ai padri spazzini per la festa del papà.

Ecco il testo di un post Threads che accompagna la foto:

La ragazza nella foto è la direttrice della Banca Centrale di Londra. Prima di iniziare il suo primo giorno di lavoro suo padre le disse: “Non dire a nessuno che sei cresciuta in una famiglia povera e che tuo padre è uno spazzino, tutti i tuoi colleghi rideranno di te.” Il giorno dopo la ragazza ha postato questa foto sui social network con il seguente messaggio: “Sono cresciuta in una famiglia povera e mio padre lavora come spazzino… Voglio ringraziarlo per l’educazione ricevuta e per i suoi sforzi finanziari per tutto il periodo di studio. Ti voglio bene, papà Tu sei il mio orgoglio”

I post del passato che non citano la direttrice di una banca

La foto viene citata in un articolo del 3 febbraio 2022 del sito iraniano Fardanews.com in riferimento a un post social che non cita affatto una direttrice a Londra:

Questa ragazza ha pubblicato la seguente foto e ha scritto: Mio padre mi ha detto: Figlia mia, non dire a nessuno che tuo padre è uno spazzino, perché la gente ti prenderà in giro! Pubblicando questa foto dico con orgoglio che mio padre è uno spazzino.

Su Instagram se ne trova traccia in un post del 2020 in persiano:

L’immagine circola però dal 2017, ma sempre accompagnato da testi in persiano.

Ecco un post del 12 agosto 2017 che riporta la stessa narrazione priva del riferimento al ruolo della donna e una banca a Londra.

La vera origine e storia della foto

In un altro post del 7 giugno 2017, dove però la narrazione riguarda una donna innamorata e suo nonno. Rispetto a tutte le altre immagini, questa risulta più completa.

Nella foto, in basso a sinistra, c’è un watermark o “firma”, quella dell’agenzia iraniana Mizan e dell’autore dello scatto Behrouz Khosrav. Nel sito dell’agenzia è presente una galleria immagini pubblicata il 13 aprile 2017 e intitolata “Pulito come padre” dove troviamo lo scatto.

Eccola con maggior risoluzione, dove è possibile leggere meglio il nome del fotografo in basso a sinistra. Non soltanto, anche le scritte nel cartello ritratto sopra l’uomo e la donna risultano palesemente mediorientali.

Nei tag sottostanti alla galleria (qui sotto tradotti tramite Google Translate) si intuisce chiaramente che questa sia stata realizzata dal fotografo Behrouz Khosrav per la festa del papà.

Non c’è nessuna direttrice della “Banca Centrale di Londra”

Come possiamo constatare, la foto è circolata in maniera diversa nel tempo con storie di fantasia. Il post oggetto del fact-check parla di una «Banca Centrale di Londra», che però non esiste. C’è, invece, la Bank of England (o “Banca d’Inghilterra”) dove non risulta alcuna direttrice donna nella sua intera storia.

Conclusioni

La donna nella foto non è la direttrice di una presunta banca di Londra che bacia suo padre per ringraziarlo degli sforzi fatti per lei. La narrazione è del tutto inventata, mentre lo scatto non è stato realizzato a Londra. Si tratta di uno scatto appartenente a una galleria immagini di un’agenzia iraniana per la festa del papà.

