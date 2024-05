Vannacci evoca la X Mas per raccogliere voti, l’appello shock ai fedelissimi: «Fate una DECIMA sul mio nome» – Il video

Roberto Vannacci ha seminato per mesi allusioni e strizzate d’occhio all’estrema destra per preparare il terreno alla sua candidatura alle prossime elezioni europee, poi concretizzatasi con la candidatura in quota Lega. Mai, però, si era spinto così in là come nel video spuntato da alcune chat riservate ai sostenitori più “incalliti”. Nello spot elettorale, breve e cristallino, Vanancci invita a votare per lui «facendo la Decima». Lo dice incrociando le dita a forma di ‘X’. Un riferimento che pare inequivocabile alla Decima Mas, il corpo militare italiano noto per aver disobbedito alle indicazioni del nuovo governo Badoglio dopo l’armistizio del 1943 per unirsi invece ai nazisti nell’occupazione dell’Italia del centro-nord, combattendo coi tedeschi e contro gli alleati e la Resistenza per puntellare la Repubblica sociale italiana, macchiandosi anche di crimini di guerra. «Sull’apposita scheda fate una “Decima” sul simbolo della Lega e scrivete Vannacci e li travolgeremo tutti con una valanga di voti. Per cambiare questa Europa che non ci piace», dice il Generale nello spot. Che non compare sui canali ufficiali della Lega, ma è stato intercettato da un giornalista del TgLa7 in chat dei fedelissimi. Ora la clip è destinata a diventare di dominio pubblico, e – facile prevedere – a scatenare un nuovo polverone su Vannacci e sulla Lega di Matteo Salvini che lo ha scelto come capolista in tutta Italia per le Europee dell’8 e 9 giugno.

Il Generale: «Onore alle imprese pre-1943 di quella flottiglia»

Lo staff di Vannacci ha confermato dopo che il video è diventato di dominio pubblico che lo spot intendeva rendere omaggio alle «imprese eroiche» della Decima Mas, pur specificando che la clip «è stata realizzata da alcuni sostenitori», come a dire che non è da considerarsi materiale elettorale “ufficiale” del capolista della Lega. Per quanto riguarda il contenuto, lo staff di Vannacci riassume come segue l’oggetto dell’evocazione con la X: «La Decima MAS, come riportato da Treccani, è “il reparto dei mezzi d’assalto della Marina italiana che nel marzo del 1941 assunse la denominazione di X flottiglia MAS”. Nel libro “Il coraggio vince” il generale Vannacci ricorda come da ragazzo fu ispirato ad entrare nei corpi speciali dalle imprese compiute dalla X flottiglia Mas prima dell’armistizio. Il riferimento, come già scritto nel libro, è alle imprese di Malta e ad Alessandria In Egitto, prima dell’8 settembre».

Bonelli all’attacco

«L’appello al voto diffuso sui social dal candidato della Lega Vannacci in cui si invita a mettere una “Decima” sulla scheda è un atto assurdo e inaccettabile che offende profondamente la memoria storica e il rispetto per le vittime del nazifascismo. La Divisione X, dopo l’8 settembre, divenne una delle milizie nazifasciste più feroci della Repubblica di Salò, responsabile di almeno 300 morti innocenti secondo le

stime dell’Atlante delle stragi nazifasciste», attacca il portavoce di Europa Verde e deputato Avs Angelo Bonelli. Aggiungendo che «è doveroso ricordare che gli uomini della Flottiglia X Mas marchiavano o incidevano sul petto degli sventurati la “X” della decima. Dagli alberi delle strade pendevano i corpi dei

partigiani con un cartello al collo che recitava: “È passata la Decima”. Questa deplorevole richiesta, nel giorno dei 100 anni del discorso di Giacomo Matteotti che gli costò la vita per mano fascista, è un insulto alla nostra democrazia e ai valori su cui si fonda la nostra Repubblica», sostiene Bonelli. «Questi sono gli alleati di Giorgia Meloni che chiedono il voto fascista. È indispensabile che tutte le forze democratiche condannino senza mezzi termini questo atto ignobile e che i cittadini siano consapevoli della gravità di tali richiami simbolici», conclude il leader di Europa Verde.

Leggi anche: