Caos Champions League: in tre invadono il campo tra selfie ed esultanza come CR7. E forse è colpa di uno streamer russo – Il video

La sfida fra Real e Borussia per la finale di Champions League si è dovuta fermare per l’ingresso qualche minuto per l’ingresso in campo di tre persone dopo pochi secondi di gara. Solo uno è stato fermato dalla security. Il primo disturbatore è arrivato fino al centro del campo e si è messo in posa per un selfie per poi scappare dal lato opposto alla tribuna centrale, senza che nessuno della sicurezza riuscisse a intercettarlo. Il secondo invasore ha attirato il personale ma anche lui è riuscito a scappare. Il terzo è arrivato vicino alla zona dei tifosi del Dortmund. Ha esultato come CR7, accompagnato anche dal “Siuu” di Wembley. Poi, inseguito dagli uomini della sicurezza è stato fermato. Il match è stato interrotto per due minuti. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport Mellstroy, uno streamer russo, ha lanciato sui suoi canali web un’offerta destinata a chiunque fosse stato in grado di correre sul campo di Wembley durante la finale con una maglietta con il nome sul retro. Agli invasori avrebbe garantito il pagamento con 300mila sterline.

(foto copertina Ansa/EPA/NEIL HALL)

Leggi anche: