Gaza, missili di Israele su una scuola dell’Unrwa: almeno 39 morti. «Ospitava terroristi di Hamas». «No, è un massacro»

Un nuovo raid aereo compiuto nella notte da Israele ha colpito una scuola gestita dall’Unrwa nel campo profughi di Nuseirat, nella zona centrale della Striscia di Gaza, dove si sono rifugiati migliaia di civili palestinesi. Si contano decine di morti e di feriti. È stato lo stesso esercito israeliano a confermare l’attacco, sostenendo di aver preso di mira la struttura dell’Unrwa poiché ospitava in realtà un compound di Hamas. L’Idf sostiene di aver così eliminati «diversi terroristi che progettavano di compiere attacchi terroristici e promuovere attività terroristiche contro le truppe dell’Idf nell’immediato», e di aver preso «molte misure per minimizzare il pericolo di danneggiare persone non coinvolte» nell’attività terroristica, compreso l’uso di «sorveglianza aerea e intelligence di precisione». Poco prima delle 9 di mattina, l’ospedale dei Martiri di Al-Aqsa assestava il bilancio a 39 morti e dozzine di feriti, ma avvertiva che il bilancio potrebbe aggravarsi perché in ospedale – che opera già ad un ritmo tre volte superiore alla sua capacità clinica – continuano ad arrivare feriti. Secondo un collaboratore locale della Cnn, la scuola di Nuseirat è stata colpita nella notte da almeno tre missili che hanno sventrato l’edificio di tre piani. Si stima che nella struttura, nel cortile e nell’area circostante avessero trovato rifugio circa 20mila palestinesi rimasti senza casa, ha detto ancora lo stringer locale che lavora con la tv americana. Hamas nega che nell’area trovasse riparo in realtà anche un suo compound, e accusa Israele di aver compiuto un «orribile massacro».

Foto di copertina: Alcuni palestinesi in un edificio distrutto da un raid israeliano sul campo profughi di Nuseirat, nella zona centrale della Striscia di Gaza – 3 giugno 2024 (EPA/MOHAMMED SABER)

