Covid e influenza, Moderna pronta a lanciare il vaccino ambivalente: «È più potente dei due antidoti combinati»

La casa farmaceutica ha portato a termine i test clinici: ora attende il via libera dell’FDA per poter immettere il farmaco sul mercato statunitense

Un unico vaccino ambivalente per Covid-19 ed influenza con tasso di protezione migliore per entrambi i tipi di virus rispetto ai singoli antidoti. Questa è la promessa di Moderna. La casa farmaceutica del Massachusetts ha reso noto di aver terminato la terza fase dei test clinici per il farmaco basato sulla tecnologia mRNA che pare essere particolarmente efficace nei pazienti over 50 e che potrebbe arrivare sul mercato statunitense una volta approvato dalla Food and Drug Administration (FDA). I vaccini ambivalenti sono spesso difficili da produrre e funzionano peggio rispetto alla somma dei vaccini singoli. Ma grazie alla tecnologia mRNA, con la quale è stata sviluppata anche buona parte dei vaccini contro il Covid, Moderna afferma di aver trovato un modo efficace di combinare più antidoti in uno.

I vantaggi per i bambini

L’mRNA è una molecola composta da acidi nucleici e il suo scopo principale è dire alle cellule quali proteine ​​produrre. I vaccini basati su di esso iniettano l’mRNA nelle cellule per creare copie di antigeni. Questi ultimi a loro volta si legano agli anticorpi prodotti dalla risposta immunitaria preparando il corpo alla potenziale infezione. Poter inserire diverse istruzioni nello stesso farmaco permette di eliminare il rischio che le sostanze chimiche necessarie nei vaccini tradizionali reagiscano tra loro quando questi vengono combinati. L’innovazione, si legge su Nature, potrebbe portare vantaggi soprattutto ai vaccini normalmente somministrati nei primi anni di vita, quando i bambini devono sottoporsi a numerose inoculazioni, riducendo il numero di punture necessarie per le immunizzazioni di base.

