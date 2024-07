Il cardinale Ruini si trova in terapia intensiva: il malore ieri sera. «È vigile e stabile»

«Nella tarda serata di ieri il cardinale Camillo Ruini è stato ricoverato d’urgenza presso il Policlinico Gemelli per un dolore toracico. In considerazione dell’età avanzata e della storia clinica del cardinale, si è reso necessario il ricovero in Terapia intensiva cardiologica. Il paziente è vigile e collaborante e le sue condizioni cliniche sono al momento stabili. Prosegue il monitoraggio e le terapie». Lo riferisce il Policlinico Gemelli di Roma dopo che Ansa stamane aveva parlato del prelato ricoverato in terapia intensiva. Ruini si è sentito male nel tardo pomeriggio di ieri, probabilmente a causa di un infarto, e ora è in rianimazione all’ospedale romano dove ieri sera era stato trasportato d’urgenza.

Leggi anche: