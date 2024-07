Wimbledon, Sinner supera anche Shelton 3-0 e va ai quarti di finale

Nel terzo e ultimo set l’americano ha messo in difficoltà il numero 1 al mondo, che ha però chiuso al tie break

Jannik Sinner ha vinto in tre set gli ottavi di finale contro Ben Shelton, conquistando l’accesso ai quarti di finale di Wimbledon per il terzo anno consecutivo. Il 22enne numero 1 al mondo nella classifica Atp ha dominato il primo set 6-2, vinto agevolmente il secondo 6-4 ma ha poi subiti il ritorno dello statunitense che, a colpi di ace, ha ottenuto un break di vantaggio – poi recuperato – ed è andato a un passo da strappare il set all’italiano. Costretto al tie break anche per i troppi errori con il dritto, Sinner è riuscito infine a chiudere l’incontro dopo 2 ore e 8 minuti di gioco.

