Le teorie infondate sul missile che ha colpito l’ospedale pediatrico Okhmatdyt di Kiev

Circolano diverse teorie riguardo il missile che ha colpito l’ospedale pediatrico Okhmatdyt di Kiev dell’8 luglio 2024. Dal lato ucraino si tratterebbe di un missile russo X-101 (o Kh-101), mentre secondo i russi un AIM-120 o altri modelli di difesa in uso da Kiev. Qualcuno arriva a sostenere che sia un errore o qualcosa di orchestrato per addossare la colpa alla Russia. La narrazione russa in questa vicenda, come andremo a vedere, non regge.

Di seguito il testo di un post Facebook che riporta la narrazione pro russa:

I media ucraini hanno pubblicato il video del missile che ha colpito l’ospedale pediatrico a Kiev (in primo piano a sinistra). Dalle immagini emerge che il missile non è né da crociera, né balistico, ovvero non è tra quelli usati dalle forze russe per il massiccio bombardamento odierno.

Altri post parlano di un intercettore Patriot PAC-3:

Sull’attacco all’ospedale a Kiev, cominciano ad apparire analisi sui fermi immagine del missile che ha colpito il luogo. Come già detto stamani, dubito che si saprà mai la verità a meno di un’ammissione di colpa. Ad ogni modo, chi ha scandagliato i video intercettati prima dell’impatto sostiene che il missile che ha colpito l’ospedale sembra essere un intercettore Patriot PAC-3 (muso appuntito), non un missile da crociera russo KH-101 (muso arrotondato). Al missile nel video mancano anche le ali distintive del russo Kh-101. Tutto sarebbe conforme alle schegge della difesa aerea ucraina trovate sul luogo dell’esplosione e pubblicate sui social dagli ucraini. Il Ministero della Difesa russo respinge le accuse di responsabilità, affermando che si trattava di una provocazione del regime di Kiev in vista del vertice della NATO.

Arriviamo ai post dove viene citato il missile AIM-120:

È apparsa online la foto di un missile caduto ieri nei pressi di un ospedale di Kiev . L’immagine conferma la versione secondo cui un missile di difesa aerea ucraino AIM-120 del sistema di difesa aerea NASAMS è volato nel cortile.

Una delle principali fonti utilizzate per addossare le colpe alla difesa ucraina è il canale Telegram War on Fakes, gestito dal 24 febbraio 2022 mattina da un gruppo di anonimi e sponsorizzato dal Ministero della Difesa russo, che nel corso di questi anni ha creato e diffuso le principali fake news a sostegno di Mosca, come ad esempio quelle sulla strage di Bucha e sul bombardamento dell’ospedale di Mariupol dove avevano accusato la beauty blogger Marianna di essere un’attrice ingaggiata da Kiev per insegnare due vittime del bombardamento.

Secondo gli admin del canale russo, il missile ripreso dai video sarebbe un “aria-aria” AIM-120 AMRAMM lanciato dal sistema “terra-aria” NASAMS SAM.

Le analisi proposte dal canale Telegram legato alle istituzioni russe si basano su fotogrammi a bassa risoluzione del video che riprende il missile, risultando di fatto sfuocato. Da un fotogramma prelevato da un video a più alta risoluzione, notiamo che la coda dell’AIM-120A AMRAAM non risulta compatibile con quella del missile.

Secondo Fabian Hoffmann, ricercatore dell’Università di Oslo ed esperto in missilistica, il missile caduto a Kiev non era un AIM-120, ma un Kh-101 (o X-101). Smentendo le teorie diffuse dal commentatore politico americano Jackson Hinkle, Hoffmann spiega che gli AIM-120 si autodistruggono a mezz’aria se mancano il bersaglio:

To emphasize the absurdity of this argument:

An AIM-120 and similar interceptor missiles will self-destruct mid-air if they miss their targets or lose radar lock.

The likelihood of an AIM-120 missing its target, failing to self-destruct, and then landing precisely on a children’s hospital is so minuscule that it isn’t worth considering.