Morgan, le accuse di stalking non fermano il concerto a Desio. È bufera: «Sul palco con la figlia a fare scudo» – Il video

In seguito alle gravi accuse di stalking e diffamazione rivolte a Morgan da parte della sua ex compagna Angelica Schiatti, l’artista si trova al centro di un terremoto giudiziario e mediatico che ha avuto ripercussioni immediate sulla sua carriera professionale. La Warner Music Italy e la Rai hanno deciso di sospendere tutti i progetti attuali e futuri con l’artista. Anche un festival a Lamezia Terme, che avrebbe dovuto ospitarlo, ha annullato la sua partecipazione. Ma questo non ha frenato Morgan né dal farsi vedere in pubblico, né dal trovare tutte porte chiuse in faccia. Ieri sera, infatti, è riuscito a esibirsi in un concerto a Desio, che sembra essersi svolto in piena serenità.

«È salito sul palco con la figlia, usata come scudo»

A farlo emergere è ancora una volta Selvaggia Lucarelli, nonché la prima giornalista che ha diffuso la notizia delle accuse giudiziarie, che ha pubblicato dei video della serata, evidenziando la presenza della figlia dell’artista sul palco. Lucarelli ha commentato l’evento con toni critici: «Ieri sera Morgan si è esibito normalmente a Desio. È stato presentato come un grande papà. È salito sul palco in braccio con la figlia a fargli da scudo. Che pena. Tutti». Accompagnato dalla figlia piccola, il cantautore ha esordito dicendo: «È una giornata brutta, però noi dobbiamo farla diventare bella». In mattinata, gli avvocati di Morgan hanno rilasciato una nota in cui precisano che il processo non è ancora iniziato e che nulla è stato ancora vagliato né tantomeno provato.

