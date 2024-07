Parigi 2024, Mattarella e la battuta sul podio accanto a Tamberi ed Errigo: «Mi sento vagamente fuori età» – Il video

Il presidente Sergio Mattarella ha raggiunto gli azzurri a Parigi in vista della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. Al termine del suo discorso agli atleti il Capo dello Stato ha scherzato con i presenti posando per i fotografi accanto al campione di salto in alto Tamberi e alla campionessa di scherma Errigo: «Mi sento vagamente fuori età», ha dichiarato, raccogliendo le risate tra il pubblico.

Leggi anche: