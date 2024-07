Tamberi in ginocchio dalla moglie, le scuse per aver perso la fede nella Senna: «Ti spiego com’è successo: c’è un enorme lato poetico»

Dopo il «misfatto» durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, il portabandiera azzurro prova a scusarsi con la moglie: «Così avremo una scusa in più per sposarci di nuovo»

«Ma davvero ha perso la fede nella Senna?» aveva scherzato Chiara Bontempi, moglie di Gianmarco Tamberi, subito dopo aver scoperto dell’incidente avvenuto durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi a Parigi. Bontempi nella notte aveva ricevuto diversi messaggi dagli amici increduli, mentre lei sembrava ormai rassegnata a non prendersela più di tanto. Questa mattina il campione olimpionico di salto in alto ha provato a riparare pubblicamente. Tamberi ha scritto un lungo post di scuse, provando a spiegare alla moglie che cosa sia successo prima di perdere la fede nuziale.

Tutta colpa in qualche modo della pioggia e della preparazione alle Olimpiadi, spiega Tamberi: «Mi dispiace amore mio, mi dispiace da morire. Troppa acqua, troppi kg persi negli ultimi mesi o forse l’incontenibile entusiasmo di quello che stavamo facendo. Probabilmente tutte e tre le cose, resta il fatto che io l’ho sentita sfilarsi, l’ho vista volare…. l’ho seguita con lo sguardo fino ad averla vista rimbalzare dentro la barca». Tamberi gioca la carta della poesia e aggiunge: «Un tintinnio di speranza… Ma il rimbalzo purtroppo era nella direzione sbagliata e fluttuando più di mille volte in aria l’ho vista tuffarsi in acqua come se quello fosse l’unico posto dove volesse stare. Pochi attimi che sono durati un infinità».

Da inguaribile ottimista, Tamberi dice poi che in fondo non poteva esserci un posto migliore per perdere la fede se non proprio nella Senna a Parigi e durante la cerimonia di apertura dei Giochi: «Rimarrà per sempre nel letto del fiume della città dell’amore, volata via mentre cercavo di portare il più in alto possibile il tricolore italiano durante la cerimonia d’apertura dell’evento sportivo più importante al mondo. Se avessi dovuto inventare una scusa non sarei mai riuscito ad essere così fantasioso».

Tamberi cerca così di ingraziarsi la moglie nel finale del post: «Penso che possa esserci un enorme lato poetico dietro al misfatto di ieri e se tu vorrai lanceremo anche la tua in quel fiume così che loro staranno per sempre insieme e noi avremo una scusa in più per, come mi hai sempre chiesto, rinnovare le promesse e sposarci di nuovo. Ti amo amore mio. Che sia di buon auspicio per tornare a casa con un oro anche più grande!!!».

