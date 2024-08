Ha servito cinque presidenti alla Casa Bianca: ora la chef “executive” Cristeta Comerford va in pensione

Lascia dopo 30 anni di lavoro. La first Lady Jill Biden: «Ha guidato la sua squadra con affetto e creatività. Io e Joe siamo grati con tutto il cuore per la sua devozioni e i suoi anni di servizio»

Ha servito per quasi trent’anni cinque presidenti degli Stati Uniti e le loro famiglie ma adesso è il momento di tirare il fiato: l’executive chef Cristeta Comerford dice addio alla Casa Bianca. Di origini filippine è stata la prima donna a ricoprire quella posizione, nonché anche la prima donna di colore a farlo in uno dei palazzi più importanti al mondo. «Dico sempre che il cibo è amore – ha detto la first lady Jill Biden in una dichiarazione ufficiale -. Attraverso la sua carriera pioneristica, chef Cris ha guidato la sua squadra con affetto e creatività e ha nutrito le nostre anime lungo il percorso. Io e Joe siamo grati con tutto il cuore per la sua devozioni e i suoi anni di servizio».

Cristeta Comerford e l’ultima cena alla Casa Bianca con il presidente kenyota. Foto Ansa/Epa

La 61enne Comerford iniziò la sua carriera nelle cucine di alcuni hotel a Chicago e poi nei ristoranti a Washington D.C.. Arrivò a Pennsylvania Avenue nel 1995 come assistente chef sotto l’amministrazione Clinton. Nel 2005 assunse il ruolo di executive chef, grazie alla nomina dell’allora First Lady Laura Bush. Nel 2009 fu confermata da Michelle Obama. L’ultima sua fatica è stata una cena di Stato per 50 persone lo scorso maggio, in occasione della visita di William Ruto, presidente del Kenya e consorte. I suoi programmi per i prossimi mesi? Godersi la pensione, viaggiando. In autunno, spiegano sui media americani, tornerà alla Casa Bianca per un evento in suo onore.

