«Festival di Open», annunciati i primi ospiti dell’evento di Parma: la line-up delle tre giornate

Da Brenda Lodigiani a Francesca Michielin, passando per Don Burgio: anche quest’anno l’evento richiama nomi d’eccezione

L’appuntamento si avvicina: il Festival di Open, che si svolgerà a Parma dal 20 al 22 settembre, è ormai alle porte. L’evento, patrocinato dal Comune e dall’Università di Parma, è ad accesso completamente libero. Inizierà alle 15 di venerdì e proseguirà fino all’intera giornata di domenica. Se negli scorsi giorni erano già emerse le tematiche e l’entusiasmo che promettono di caratterizzare questa seconda edizione, adesso è possibile rivelare qualche dettaglio in più anche sui grandi nomi che hanno accettato l’invito a raggiungere il palco per confrontarsi e riflettere sull’attualità e sulle sfide del futuro. Ecco nel dettaglio chi, e quando, animerà le serate dell’evento.

La prima giornata

A dare il via alle danze, venerdì 20, ci penseranno le conversazioni con studiosi e professionisti d’alto profilo, ma anche momenti di maggior leggerezza, per dare spazio alla creatività e al talento artistico. Ci sarà il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, l’economista Tito Boeri, la ministra dell’Università e della Ricerca Annamaria Bernini, l’ex ministra Elsa Fornero, il fondatore della comunità Kayros Don Claudio Burgio, il procuratore di Napoli Nicola Gratteri e l’ex premier Giuseppe Conte. Ma anche i cantautori Dargen d’Amico e Willie Peyote, la “signora del rap” Paola Zukar, la comica Brenda Lodigiani.

Sabato, tra panel e live

Sabato 21 si replica questa varietà di voci, punti di vista e competenze, con il commissario europeo Paolo Gentiloni, il produttore e autore televisivo Gianluca Neri, la podcaster Valentina Poddighe, la cantautrice Ditonellapiaga, e la cantante Francesca Michielin, che in quell’occasione farà una puntata live del suo podcast Maschiacci. E non è l’unico live previsto: avrà infatti luogo anche un’esibizione acustica dei Santi Francesi con gli Ex-Otago.

La giornata finale

La line-up dell’ultima giornata, domenica 22, prevede infine la presenza – tra gli altri – dell’economista Enrico Giovannini, la scrittrice Carolina Capria, il leader ambientalista Angelo Bonelli. E ancora: Luigi di Maio, il direttore della rivista Domino Dario Fabbri. Per la prima volta proprio sul nostro palco si confronteranno Elena Ugolini (candidata civica sostenuta dal centrodestra alle prossime Regionali dell’Emilia-Romagna) e Michele de Pascale (in corsa con il centrosinistra per il post-Bonaccini). Un’agenda che si prospetta dunque ricca di impegni, sperando di replicare il successo della prima, fortunata edizione del Festival.

