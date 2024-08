Alessia Maurelli, dopo la medaglia arriva l’anello: la proposta di matrimonio a sorpresa, l’abbraccio e le lacrime: «Sei matto!» – Il video

La giornata era già da incorniciare per Alessia Maurelli, una delle cinque “Farfalle” della ginnastica ritmica italiana che oggi a Parigi 2024 hanno conquistato il bronzo. Ma è diventata letteralmente commovente quando, poco dopo la premiazione, alla ginnasta è arrivato pure un altro monile – questa volta del tutto a sorpresa. Il fidanzato Massimo Bertelloni si è infatti inginocchiato al suo cospetto e le ha porto l’anello con la proposta di matrimonio. «Sei matto!», la reazione piena di gioia dell’atleta azzurra, che non credeva ai suoi occhi. Maurelli ha stretto a lungo Bertelloni in un abbraccio, è scoppiata a piangere, poi ha pronunciato a più riprese il fatidico “sì”. Medaglia al collo, anello al dito, un pomeriggio parigino indimenticabile, per lei e le compagne che l’hanno festeggiata.

