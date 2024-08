«Troppo dolore». Claudia Cardinale non andrà ai funerali di Alain Delon

«A causa del troppo dolore», l’attrice Claudia Cardinale non parteciperà questo pomeriggio al funerale di Alain Delon nella cappella privata della proprietà dell’attore a Douchy (Loiret). Lo ha riferito all’Afp l’agente dell’attrice. Delon è morto la scorsa domenica all’età di 88 anni e sarà sepolto oggi in privato al termine di una cerimonia celebrata dall’ex vescovo Jean-Michel Di Falco. I funerali inizieranno alle 16:00, l’attore sarà sepolto alle 17:00. come desiderava: a casa, vicino ai suoi cani. Alla cerimonia ci sarà una cinquantina di amici intimi della famiglia Delon. Secondo fonti vicine all’AFP, dovrebbero essere presenti Rosalie van Breemen, ex moglie dell’attore e madre di Anouchka e Alain-Fabien, le attrici Nicole Calfan, Muriel Robin e Géraldine Danon (che è anche la figlioccia di Delon). Secondo diversi media, sarebbe invitato anche Paul Belmondo, figlio dell’ex “rivale” e amico Jean-Paul Belmondo. «Mi chiedono di dire parole… ma la tristezza è troppo intensa e mi unisco al dolore dei suoi figli, dei suoi cari, dei suoi fan», commentò Claudia Cardinale, 86 anni, all’annuncio della morte dell’attore. Cardinale recitò al suo fianco ne Il Gattopardo, il film cult di Luchino Visconti (1963). «Il ballo è finito. Tancredi è andato a ballare con le stelle… Per sempre tua, Angelica», aveva aggiunto, riprendendo i nomi dei personaggi della celebre pellicola, nel ricordo inviato all’Afp.

