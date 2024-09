Damiano rompe coi Maneskin? L’annuncio del singolo e quella nuova bio Instagram che manda in tilt i fan – Il video

Damiano, frontman dei Maneskin, ha mandato i fan in subbuglio con un’anticipazione sul suo profilo Instagram. Il cantante ha condiviso un brevissimo video in anteprima, che sembra preludere al lancio del suo nuovo singolo, probabilmente intitolato Everywhere e previsto per il 27 settembre. Ma quello che ha scatenato ancor di più l’attenzione (e l’ansia) dei fan è la totale assenza di riferimenti agli altri membri della band. Il dettaglio che non è sfuggito agli utenti social è la contestuale modifica della biografia di Damiano su Instagram, dove ora compare solo la data «27 settembre» in inglese, eliminato ogni accenno ai Maneskin. Anche tra le sue stories, il mistero rimane: nessun chiarimento o spiegazione, solo una foto con la stessa data che fa riferimento al singolo.

Fan in tilt: cosa succede

Il video in anteprima, pubblicato senza alcun chiarimento, ha generato una serie di supposizioni tra i fan: il titolo Everywhere potrebbe essere il nome del brano, ma nessun altro indizio è stato fornito nella didascalia. Ma ad alimentare i veri dubbi dei fan è l’assenza del resto del gruppo. E in tantissimi si stanno già interrogando sul futuro della band e sul possibile avvio di una carriera solista per Damiano. «Perché hai rimosso Maneskin dalla tua bio?», scrive inquieta una fan sotto il filmato pubblicato dal cantante. «Sono sempre più confusa e disperata», incalza un’altra. «Ma che sta succedendo?», si chiedono in tantissimi. D’altronde, in passato Damiano non aveva escluso la prospettiva di un progetto da solista. Sollecitato sulla questione lo scorso dicembre al The Allison Hagendorf Show, Damiano aveva risposto: «Penso che potrebbe essere una cosa molto salutare e molto distruttiva. L’unica cosa che conta è restare in accordo con la band, perché è ciò che mi ha dato tutto quello che ho». Tuttavia, ora, dopo l’uscita del singolo, l’artista rimane silenzioso, lasciando i fan in attesa di ulteriori sviluppi.

