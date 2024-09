Milano, un ragazzo di 23 anni: «Sono stato violentato». Al vaglio i video delle telecamere sui Navigli

È lo stesso 23enne a chiamare i soccorsi. I ricordi sono confusi, ha bevuto, e nel racconto della serata tra sabato e domenica ci sono molti buchi temporali. Ma una cosa è certa, l’aggressione che ha subìto: «Sono stato violentato», dirà alla polizia. Secondo quanto scrive il Corriere, il giovane avrebbe passato la serata con due persone conosciute su un sito di incontri: una di queste l’avrebbe aggredito.

Il caso

Quando i soccorsi l’hanno raggiunto, il 23enne si trovava in via Ascanio Sforza, lungo il Naviglio Pavese. Intorno alle 6 e 30 sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza in codice giallo e gli agenti della polizia con le volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura. Il ragazzo è stato quindi trasportato al centro antiviolenze della clinica Mangiagalli dove sono stati svolti degli esami per accertare le violenze denunciate. Le forze dell’ordine stanno ora vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza dislocate sui Navigli.

