Luca Giurato, i funerali domani nella Chiesa degli Artisti a Roma

I funerali di Luca Giurato, conduttore e volto storico di Unomattina, si svolgeranno domani, 13 settembre, nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. L’occasione per amici, parenti e colleghi per dare l’ultimo saluto a uno dei pilastri della tv italiana divenuto famoso negli ultimi anni di carriera anche per le gaffe commesse in diretta. Giurato è morto a 84 anni a causa di un infarto fulminante che l’ha colto a Santa Marinella (Roma).

