La Rai straccia il contratto di Sara Giudice, la giornalista accusata di stupro di gruppo

La Rai ha annullato il contratto di Sara Giudice, la giornalista accusata con il compagno Nello Trocchia di aver violentato una collega. I dirigenti, fa sapere oggi Il Foglio, hanno fatto saltare l’accordo con l’inviata del programma di Rai2 L’Altra Italia con Antonino Monteleone. L’ex Iena conferma: «È tutto vero. Mi è stato confermato dal direttore dell’approfondimento Paolo Corsini. Il suo contratto non può essere finalizzato. L’editore mi ha comunicato che non ci sono le condizioni». Giudice, che ha lavorato a PiazzaPulita, è accusata da un’altra collega. Che non è di Rai2. L’episodio dell’aggressione risale al gennaio 2023. La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione.

La storia

Giudice aveva saputo da Monteleone di aver ricevuto il 7 agosto la matricola Rai, che permette ai giornalisti di lavorare in azienda, precede la formalizzazione di un contratto ed era firmata dall’amministratore delegato Roberto Leone. Secondo Monteleone Giudice è stata esclusa perché «la denunciante lavora nella stessa azienda della denunciata». Secondo il Foglio il ragionamento della Rai è stato: «Se Giudice va in video, su Rai2, ci massacra la destra, se Giudice non va in video, alla fine, chi ci massacra? Chi avrà il coraggio di riprenderla a lavorare e mandarla in video? Neppure i suoi amici». E ancora: «Si è fatta una valutazione di opportunità, così come avvenuto con il caso di Filippo Facci, che per molto meno perse il programma. Qui siamo di fronte a una vicenda scabrosa, da chiarire. E poi Giudice ha rilasciato un’intervista dove parlava di complotti. Il clima non è sereno».

L’accusa di stupro di gruppo

Secondo l’accusa di una sua collega Giudice e Trocchia avrebbero baciato e palpeggiato la ragazza prima in un pub durante una festa tra amici e poi durante il ritorno in taxi. La presunta vittima ha presentato ai magistrati un’analisi che sosteneva che avesse assunto la droga dello stupro. Le controanalisi non hanno confermato la circostanza. La difesa della denunciante le ha contestate. La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione. La controparte si è opposta. Il giudice delle indagini preliminari deciderà a breve.

