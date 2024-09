Giallo a Ivrea, trovato il cadavere di una donna nella Dora: nessun denuncia di scomparsa nella zona

I Vigili del Fuoco hanno recuperato ieri sera il cadavere di una donna nelle acque del fiume Dora ad Ivrea, in provincia di Torino. Il recupero è avvenuto vicino alla riva al fondo di corso Re Umberto dopo che alcuni ragazzi hanno visto il corpo galleggiare sul fiume, poco prima delle 20. La polizia di Ivrea sta ora cercando di identificare la donna, di età apparente tra i 60 e i 70 anni, che con sé non aveva documenti. In zona, né nella zona del Canavese né in Valle d’Aosta, non risultano secondo gli accertamenti della polizia denunce di scomparsa nelle ultime 48 ore.

